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Пружинный зажим артикул 34572 FEBI в Алматы

34572 FEBI Пружинный зажим
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 34572
Наименование Пружинный зажим
Длина [мм] 13
Наружный диаметр [мм] 20
Цвет черный
Материал полимерный материал
Вес [кг] 0,005

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Пружинный зажим FEBI с артикулом 34572 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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