|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|34510
|Наименование
|Газовая пружина, капот
|Длина [мм]
|261
|Длина корпуса [мм]
|156
|Диаметр точек крепления [мм]
|17,8
|Диаметр корпуса [мм]
|18
|Диаметр поршневого штока [мм]
|8
|Выталкивающая сила [N]
|470
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|Интервал/дата замены в соответств. с печатью на пневмопр.
|Сторона установки
|с обеих сторон
|Высота подъема [мм]
|78
|Вес [кг]
|0,158
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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