|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|34505
|Наименование
|Газовая пружина, крышка багажник
|Длина корпуса [мм]
|230
|Длина [мм]
|363
|Диаметр точек крепления [мм]
|16,5
|Диаметр корпуса [мм]
|18
|Диаметр поршневого штока [мм]
|8
|Выталкивающая сила [N]
|260
|Сторона установки
|с обеих сторон
|Высота подъема [мм]
|106,5
|Вес [кг]
|0,207
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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