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Газовая пружина, крышка багажник артикул 34505 FEBI в Алматы

34505 FEBI Газовая пружина, крышка багажник
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 34505
Наименование Газовая пружина, крышка багажник
Длина корпуса [мм] 230
Длина [мм] 363
Диаметр точек крепления [мм] 16,5
Диаметр корпуса [мм] 18
Диаметр поршневого штока [мм] 8
Выталкивающая сила [N] 260
Сторона установки с обеих сторон
Высота подъема [мм] 106,5
Вес [кг] 0,207
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Газовая пружина, крышка багажник FEBI с артикулом 34505 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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