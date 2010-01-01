|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|34499
|Наименование
|Датчик износа торм.колодок
|Длина [мм]
|278
|Количество присоединений
|2
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Тип тормоза
|Дисковой тормозной механизм
|Вес [кг]
|0,015
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
TOUAREG (7P5)
3.0 V6 TDI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.0 V6 TDI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.0 V6 TDI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.0 V6 TSI Hybrid
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.6 V6 FSI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.6 V6 FSI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
4.2 V8 TDI
2010.01 - Выпускается
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