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Датчик износа торм.колодок артикул 34499 FEBI в Алматы

34499 FEBI Датчик износа торм.колодок
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 34499
Наименование Датчик износа торм.колодок
Длина [мм] 278
Количество присоединений 2
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Тип тормоза Дисковой тормозной механизм
Вес [кг] 0,015
Запчасть датчик износа торм.колодок представлена по производителю FEBI с артикулом 34499. У данной детали есть аналоги с номерами: 34499 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик износа торм.колодок на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Hybrid 2010.01 - Выпускается
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VW TOUAREG (7P5) 3.6 V6 FSI 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 4.2 V8 TDI 2010.01 - Выпускается

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