Наружный диаметр [мм] 98 DIN / ISO 5480 Число зубцов 26 Длина болта под головкой [мм] 486 Сторона установки Задний мост справа Вес [кг] 6,140

Если вы хотите купить вал тормозной задний левый, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 34357. У данной детали есть аналоги с номерами: 01618500A, 030101909770, 464845, 4S7566, 9424230036, A9424230036, M4540162. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI.