Количество ребер 8 Вес [кг] 0,187

Запчасть ремень поликлиновой 8PK1376 ТГА представлена по производителю FEBI с артикулом 34354. У данной детали есть аналоги с номерами: 0519012, 20580937, 215382, 2834601, 334211, 51968200239, 854220061. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремень поликлиновой 8PK1376 ТГА, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.