|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|34334
|Наименование
|Гайка колесная Volvo FM12 оцинкованная
|Толщина [мм]
|26
|Наружный диаметр [мм]
|46
|Размер внутренней резьбы
|M22 x 1,5
|Качество / класс
|10
|Ширина зева гаечного ключа
|33
|Профиль головки болта
|Внешний шестигранник
|Колесное крепление
|Цилиндрический поясок
|Материал
|сталь
|Поверхность
|оцинкованная
|Вес [кг]
|0,14
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с нажимным диском
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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