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Гайка колесная Volvo FM12 оцинкованная артикул 34334 FEBI в Алматы

34334 FEBI Гайка колесная Volvo FM12 оцинкованная
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 34334
Наименование Гайка колесная Volvo FM12 оцинкованная
Толщина [мм] 26
Наружный диаметр [мм] 46
Размер внутренней резьбы M22 x 1,5
Качество / класс 10
Ширина зева гаечного ключа 33
Профиль головки болта Внешний шестигранник
Колесное крепление Цилиндрический поясок
Материал сталь
Поверхность оцинкованная
Вес [кг] 0,14
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с нажимным диском
Соблюдать сервисную информацию
Если вы хотите купить гайка колесная Вольво ФМ 12 оцинкованная, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 34334. У данной детали есть аналоги с номерами: 0003156050, 0021623013, 0021623307, 0021623312, 031083, 03794, 0666656. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гайка колесная Volvo FM12 оцинкованная FEBI с артикулом 34334 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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