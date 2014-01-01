Размер внутренней резьбы M22 x 1,5 Качество / класс 10 Ширина зева гаечного ключа 33 Профиль головки болта Внешний шестигранник Колесное крепление Цилиндрический поясок Материал сталь Поверхность оцинкованная Вес [кг] 0,14 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с нажимным диском Соблюдать сервисную информацию

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