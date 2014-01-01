|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|34322
|Наименование
|Фильтр влагоотделитель AL24 ASP с маслоотделителем M39x1.5
|Толщина [мм]
|164
|Внутренний диаметр
|110
|Наружный диаметр [мм]
|136,5
|Размер внутренней резьбы
|M39 x 1,5
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|Цвет
|серебряный
|Вес [кг]
|2,83
|Исполнение фильтра
|с маслосъемной функцией
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с уплотнительным кольцом
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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