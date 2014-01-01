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Фильтр влагоотделитель AL24 ASP с маслоотделителем M39x1.5 артикул 34322 FEBI в Алматы

34322 FEBI Фильтр влагоотделитель AL24 ASP с маслоотделителем M39x1.5
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 34322
Наименование Фильтр влагоотделитель AL24 ASP с маслоотделителем M39x1.5
Толщина [мм] 164
Внутренний диаметр 110
Наружный диаметр [мм] 136,5
Размер внутренней резьбы M39 x 1,5
Тип резьбы с правой резьбой
Цвет серебряный
Вес [кг] 2,83
Исполнение фильтра с маслосъемной функцией
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом
Если вы хотите купить фильтр влагоотделитель AL24 ASP с маслоотделителем M39x1.5, просто позвоните нам! Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 34322. У данной детали есть аналоги с номерами: 0004293395, 0004293595, 0004293695, 0004293795, 0004294895, 0004295695, 000429569510. Фильтры влагоотделителя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные фильтры влагоотделителя с гарантией от производителя FEBI.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр влагоотделитель AL24 ASP с маслоотделителем M39x1.5 FEBI с артикулом 34322 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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