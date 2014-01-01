Наружный диаметр [мм] 136,5 Размер внутренней резьбы M39 x 1,5 Тип резьбы с правой резьбой Цвет серебряный Вес [кг] 2,83 Исполнение фильтра с маслосъемной функцией Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом

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