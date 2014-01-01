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34316F_тяга стабилизатора переднего правая!\ Chrysler 300C 2.7-5.7i Sedan/3.0TD 05> артикул 34316 FEBI в Алматы

34316 FEBI 34316F_тяга стабилизатора переднего правая!\ Chrysler 300C 2.7-5.7i Sedan/3.0TD 05>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 34316
Наименование 34316F_тяга стабилизатора переднего правая!\ Chrysler 300C 2.7-5.7i Sedan/3.0TD 05>
парные номера артикулов 34315
Длина [мм] 213
Размер наружной резьбы M14 x 2
Длина резьбы [мм] 33
Ширина зева гаечного ключа 10
Материал сталь
Стойка Соединительная штанга
Диаметр [мм] 1
Сторона установки передний мост справа
Вес [кг] 0,570
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

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Фильтр воздушный FRAM
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 34316F_тяга стабилизатора переднего правая!\ Chrysler 300C 2.7-5.7i Sedan/3.0TD 05> FEBI с артикулом 34316 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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