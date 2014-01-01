|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|34316
|Наименование
|34316F_тяга стабилизатора переднего правая!\ Chrysler 300C 2.7-5.7i Sedan/3.0TD 05>
|парные номера артикулов
|34315
|Длина [мм]
|213
|Размер наружной резьбы
|M14 x 2
|Длина резьбы [мм]
|33
|Ширина зева гаечного ключа
|10
|Материал
|сталь
|Стойка
|Соединительная штанга
|Диаметр [мм]
|1
|Сторона установки
|передний мост справа
|Вес [кг]
|0,570
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с самоблокирующейся гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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