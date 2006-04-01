|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|34314
|Наименование
|Колодки стояночного тормоза
|Ширина [мм]
|42
|Наружный диаметр [мм]
|174
|проверочное значение
|ECE R90 Approved
|Сторона установки
|Задний мост
|Толщина 1 [мм]
|3,3
|Вес [кг]
|1,94
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t Фургон (B906)
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
510 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
516 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
524 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
VW
CRAFTER 30-35 автобус (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-35 автобус (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-35 автобус (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-35 автобус (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
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