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Колодки стояночного тормоза артикул 34314 FEBI в Алматы

34314 FEBI Колодки стояночного тормоза
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 34314
Наименование Колодки стояночного тормоза
Ширина [мм] 42
Наружный диаметр [мм] 174
проверочное значение ECE R90 Approved
Сторона установки Задний мост
Толщина 1 [мм] 3,3
Вес [кг] 1,94
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Запчасть колодки стояночного тормоза представлена по производителю FEBI с артикулом 34314. У данной детали есть аналоги с номерами: 34314 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодки стояночного тормоза на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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