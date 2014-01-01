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34259F_втулка стабилизатора заднего! d22\ BMW E53 3.0-4.0i 00> артикул 34259 FEBI в Алматы

34259 FEBI 34259F_втулка стабилизатора заднего! d22\ BMW E53 3.0-4.0i 00>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 34259
Наименование 34259F_втулка стабилизатора заднего! d22\ BMW E53 3.0-4.0i 00>
Длина [мм] 46
Ширина [мм] 48,5
Толщина [мм] 45
Внутренний диаметр 22
Материал EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,070

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 34259F_втулка стабилизатора заднего! d22\ BMW E53 3.0-4.0i 00> FEBI с артикулом 34259 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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