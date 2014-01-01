|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|34259
|Наименование
|34259F_втулка стабилизатора заднего! d22\ BMW E53 3.0-4.0i 00>
|Длина [мм]
|46
|Ширина [мм]
|48,5
|Толщина [мм]
|45
|Внутренний диаметр
|22
|Материал
|EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|0,070
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 34259F_втулка стабилизатора заднего! d22\ BMW E53 3.0-4.0i 00> FEBI с артикулом 34259 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита