Длина [мм] 502, 820 Наружный диаметр [мм] 60 Количество присоединений 2 Диаметр точек крепления [мм] 48, 28 Высота подъема [мм] 318 Вес [кг] 8,3 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть цилиндр подъема кабины 34243 представлена по производителю FEBI с артикулом 34243. У данной детали есть аналоги с номерами: 34243, 300738, 1466507, 1423397, 1354889, 575103, 575206. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр подъема кабины 34243 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.