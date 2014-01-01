|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|34192
|Наименование
|Цилиндр подъема кабины SK/MK/NG Series BM 625, 645/646/647/648, 649, 652/653/654/655, 656/657/658/65
|Длина [мм]
|710, 414,7
|Толщина [мм]
|55
|Количество присоединений
|2
|Ø трубы [мм]
|42
|Высота подъема [мм]
|295,3
|Внутренний диаметр 1(мм)
|42
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|25
|Вес [кг]
|6,025
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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