Количество присоединений 2 Ø трубы [мм] 42 Высота подъема [мм] 295,3 Внутренний диаметр 1(мм) 42 Внутренний диаметр 2 (мм) 25 Вес [кг] 6,025 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть цилиндр подъема кабины SK/MK/NG Серия BM 625 645/646/647/648 649 652/653/654/655 656/657/658/65 представлена по производителю FEBI с артикулом 34192. У данной детали есть аналоги с номерами: 34192, 0015539605, 0015532505, 3715537405, 462145, 100417. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр подъема кабины SK/MK/NG Серия BM 625 645/646/647/648 649 652/653/654/655 656/657/658/65 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.