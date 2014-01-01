Количество присоединений 3 Вид эксплуатации ручной Вес [кг] 2,375 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть насос подъема кабины CP/CR 16 CR 19 N/L 34191 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 34191. У данной детали есть аналоги с номерами: 34191, 300371, 300372, 1725376, 041060, 123012, 12360000A. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос подъема кабины CP/CR 16 CR 19 N/L 34191 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.