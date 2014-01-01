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Насос подъема кабины CP/CR 16, CR 19 N/L 34191 FeBi артикул 34191 FEBI в Алматы

34191 FEBI Насос подъема кабины CP/CR 16, CR 19 N/L 34191 FeBi
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 34191
Наименование Насос подъема кабины CP/CR 16, CR 19 N/L 34191 FeBi
Размеры внешней резьбы сторона всасывания M12 x 1,5
Размеры внешней резьбы сторона нагнетания M14 x 1,5
Количество присоединений 3
Вид эксплуатации ручной
Вес [кг] 2,375
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть насос подъема кабины CP/CR 16 CR 19 N/L 34191 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 34191. У данной детали есть аналоги с номерами: 34191, 300371, 300372, 1725376, 041060, 123012, 12360000A. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос подъема кабины CP/CR 16 CR 19 N/L 34191 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Насос подъема кабины CP/CR 16, CR 19 N/L 34191 FeBi FEBI с артикулом 34191 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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