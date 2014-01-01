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Насос подъема кабины Мерседес Актрос Аксор артикул 34189 FEBI в Алматы

34189 FEBI Насос подъема кабины Мерседес Актрос Аксор
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 34189
Наименование Насос подъема кабины Мерседес Актрос Аксор
Размеры внешней резьбы сторона нагнетания M12 x 1,5
Размеры внешней резьбы сторона всасывания M12 x 1,5
Количество присоединений 2
Вид эксплуатации ручной
Вес [кг] 2,605
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть насос подъема кабины Мерседес Актрос Аксор представлена по производителю FEBI с артикулом 34189. У данной детали есть аналоги с номерами: 0005539901, 462151, 974975, A0005539901, BK7802217. Запчасти системы подъема кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить насос подъема кабины Мерседес Актрос Аксор, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти системы подъема кабины с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Насос подъема кабины Мерседес Актрос Аксор FEBI с артикулом 34189 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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