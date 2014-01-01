Количество присоединений 2 Вид эксплуатации ручной Вес [кг] 2,605 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть насос подъема кабины Мерседес Актрос Аксор представлена по производителю FEBI с артикулом 34189. У данной детали есть аналоги с номерами: 0005539901, 462151, 974975, A0005539901, BK7802217. Запчасти системы подъема кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить насос подъема кабины Мерседес Актрос Аксор, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти системы подъема кабины с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.