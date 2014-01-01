|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|34179
|Наименование
|Шланг подъёма кабины L=1500мм 34179
|Давление [бар]
|480
|Длина [мм]
|1500
|Внутренний диаметр
|4
|Наружный диаметр [мм]
|8,4
|Размер внутренней резьбы
|M12 x 1,5
|Вес [кг]
|0,115
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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