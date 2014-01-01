Внутренний диаметр 4 Наружный диаметр [мм] 8,4 Размер внутренней резьбы M12 x 1,5 Вес [кг] 0,115 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть шланг подъёма кабины L=1500мм 34179 представлена по производителю FEBI с артикулом 34179. У данной детали есть аналоги с номерами: 34179, 06540990109, 06540990016, 2090045, 384052. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шланг подъёма кабины L=1500мм 34179 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.