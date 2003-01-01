Количество ребер 8 Вес [кг] 0,261

Запчасть ремень поликлиновой 8PK1920 представлена по производителю FEBI с артикулом 34136. У данной детали есть аналоги с номерами: 021249, 03038500A, 1987947056, 1987947057, 1987947060, 2003SN, 200417. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремень поликлиновой 8PK1920, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.