Толщина [мм] 100 Наружный диаметр [мм] 52 Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 Размер наружной резьбы M20 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля Размер конуса [мм] 28,8 Стойка Шатун Сторона установки передний мост Вес [кг] 9,210 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой

Запчасть тяга рулевая продольная ФШ 12 L-810/850mm представлена по производителю FEBI с артикулом 34118. У данной детали есть аналоги с номерами: 050204007007, 2279201, 253121, 42200000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга рулевая продольная ФШ 12 L-810/850mm, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.