Число крыльев 7 Вес [кг] 11,3 для оригинального номера 0683 579 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой Соблюдать сервисную информацию

Запчасть Насос водяной Даф представлена по производителю FEBI с артикулом 34116. У данной детали есть аналоги с номерами: 0683579, 907394, 1609853R, 0683579R, 201609CF085, 541007, 062000CF8500. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти FEBI для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.