Сторона установки передняя ось, двусторонне Вес [кг] 2,545 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с выжимным подшипником Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником

Запчасть ремкомплект шкворня Ø 38 х 217 mm сторона рычага поперечной рулевой тяги LK MK NG к-т на сторону представлена по производителю FEBI с артикулом 34111. У данной детали есть аналоги с номерами: 34111, 08520, 243, 6753300419, 6753301819, 0604015401S, 0604010261S. Ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект шкворня Ø 38 х 217 mm сторона рычага поперечной рулевой тяги LK MK NG к-т на сторону на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.