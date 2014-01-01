|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|34111
|Наименование
|РМК шкворня Ø 38 х 217 mm сторона рычага поперечной рулевой тяги / LK/MK/NG к-т на сторону
|Длина [мм]
|217
|Наружный диаметр [мм]
|38
|Сторона установки
|передняя ось, двусторонне
|Вес [кг]
|2,545
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с выжимным подшипником
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с подшипником
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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