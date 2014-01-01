Наружный диаметр [мм] 140 Конструкция подшипника конический роликовый подшивник Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Подшипник интегрированный в ступицу колеса, с кольцом сенсора ABS Сторона установки передний мост Вес [кг] 5,473

Запчасть ступица колеса Рено представлена по производителю FEBI с артикулом 34105. У данной детали есть аналоги с номерами: 34105, 21190412, 931096, 69719, 201042, F300002, 5010566154. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ступица колеса Рено на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.