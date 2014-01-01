|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|34105
|Наименование
|Ступица колеса RVI
|Толщина [мм]
|95
|Внутренний диаметр
|49,5
|Наружный диаметр [мм]
|140
|Конструкция подшипника
|конический роликовый подшивник
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|Подшипник интегрированный в ступицу колеса, с кольцом сенсора ABS
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|5,473
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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