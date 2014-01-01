|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|34103
|Наименование
|Наконечник рулевой тяги VOLVO FH,FM (M30x1.5,M20x1.5,L=145) FEBI
|Длина [мм]
|145
|Размер внутренней резьбы
|M30 x 1,5 RHT
|Размер наружной резьбы
|M20 x 1,5
|Длина резьбы [мм]
|107
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|Размер конуса [мм]
|28,9
|Сторона установки
|передний мост справа
|Вес [кг]
|1,55
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с корончатой гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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