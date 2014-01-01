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Наконечник рулевой тяги VOLVO FH,FM (M30x1.5,M20x1.5,L=145) FEBI артикул 34103 FEBI в Алматы

34103 FEBI Наконечник рулевой тяги VOLVO FH,FM (M30x1.5,M20x1.5,L=145) FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 34103
Наименование Наконечник рулевой тяги VOLVO FH,FM (M30x1.5,M20x1.5,L=145) FEBI
Длина [мм] 145
Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 RHT
Размер наружной резьбы M20 x 1,5
Длина резьбы [мм] 107
Тип резьбы с правой резьбой
Размер конуса [мм] 28,9
Сторона установки передний мост справа
Вес [кг] 1,55
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой
Запчасть наконечник рулевой тяги Вольво FH FM (M30x1.5 M20x1.5 L=145) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 34103. У данной детали есть аналоги с номерами: 34103, 100954, 3093647, 097252, 097552, 10305011, 253156. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги Вольво FH FM (M30x1.5 M20x1.5 L=145) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник рулевой тяги VOLVO FH,FM (M30x1.5,M20x1.5,L=145) FEBI FEBI с артикулом 34103 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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