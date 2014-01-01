Размер наружной резьбы M20 x 1,5 Длина резьбы [мм] 107 Тип резьбы с правой резьбой Размер конуса [мм] 28,9 Сторона установки передний мост справа Вес [кг] 1,55 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть наконечник рулевой тяги Вольво FH FM (M30x1.5 M20x1.5 L=145) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 34103. У данной детали есть аналоги с номерами: 34103, 100954, 3093647, 097252, 097552, 10305011, 253156. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги Вольво FH FM (M30x1.5 M20x1.5 L=145) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.