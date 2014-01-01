Внутренний диаметр 146 Наружный диаметр [мм] 179 Вес [кг] 1,525

Запчасть фильтр воздушный (вставка) Рено PREM/KER представлена по производителю FEBI с артикулом 34096. У данной детали есть аналоги с номерами: 033104, 20732734, 501026958, 5010269584, 625000, A5571, E454LS. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр воздушный (вставка) Рено PREM/KER, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.