Внутренний диаметр 170 Наружный диаметр [мм] 203 Вес [кг] 0,320

Запчасть воздушный фильтр представлена по производителю FEBI с артикулом 34095. У данной детали есть аналоги с номерами: 34095, 21041297. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия воздушный фильтр на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.