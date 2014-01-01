|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|34088
|Наименование
|Прокладка клапанной крышки
|Ширина [мм]
|4,5, 8,5
|Толщина [мм]
|9,7
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
|Вес [кг]
|0,040
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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