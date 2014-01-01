Материал АСМ (полиакриловый каучук) Вес [кг] 0,040

Запчасть прокладка клапанной крышки представлена по производителю FEBI с артикулом 34088. У данной детали есть аналоги с номерами: 042176, 060600, 127069, 1411851, 2095108, 300455, 63853. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить прокладка клапанной крышки, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.