Диаметр точек крепления [мм] 19 Тип рычага для продольного рычага Сторона установки Задний мост Расстояние между отверстиями [мм] 130 Вес [кг] 1,890 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с дистанционной шайбой, с защитным кольцом

Если вы хотите купить ремкомплект реактивной тяги МАН ТГА d75*130*19, просто позвоните нам! Применяется на MAN TGA, Ивеко Евростар, Iveco EuroTech, Iveco EuroStar. Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 34081. У данной детали есть аналоги с номерами: 0003302011, 020516, 020546, 03306300A, 1803545, 2321101, 31300100A. Ремкомплекты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные ремкомплекты с гарантией от производителя FEBI.