|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|33987
|Наименование
|Шланг, вентиляция картера
|Длина [мм]
|60
|Ширина [мм]
|50
|Толщина [мм]
|50
|Вес [кг]
|0,022
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
R-CLASS (W251, V251)
R 500 4-matic (251.075, 251.175)
2010.08 - 2014.12
MERCEDES-BENZ
SLK (R171)
55 AMG (171.473)
2008.01 - 2011.02
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