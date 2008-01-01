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Шланг, вентиляция картера артикул 33987 FEBI в Алматы

33987 FEBI Шланг, вентиляция картера
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 33987
Наименование Шланг, вентиляция картера
Длина [мм] 60
Ширина [мм] 50
Толщина [мм] 50
Вес [кг] 0,022

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) 2010.08 - 2014.12
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 55 AMG (171.473) 2008.01 - 2011.02

Если хотите купить Шланг, вентиляция картера FEBI с артикулом 33987 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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