|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|33973
|Наименование
|33973F_сайлентблок рычага зад.!\ Audi S3/RS3 2.0/2.5, Seat Leon 2.0 06-13
|Толщина [мм]
|52
|Наружный диаметр [мм]
|71, 62
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|передний мост слева, снизу, сзади, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,152
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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