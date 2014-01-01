|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|33968
|Наименование
|Сальник ступицы 75x110/134x10/17 с кольцом ABS 33968
|Внутренний диаметр
|75
|Сторона установки
|передний мост
|Наружный диаметр 1 [мм]
|110
|Наружный диаметр 2 [мм]
|134
|Вес [кг]
|0,24
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с кольцом сенсора ABS
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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