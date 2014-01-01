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Сальник ступицы 75x110/134x10/17 с кольцом ABS 33968 артикул 33968 FEBI в Алматы

33968 FEBI Сальник ступицы 75x110/134x10/17 с кольцом ABS 33968
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 33968
Наименование Сальник ступицы 75x110/134x10/17 с кольцом ABS 33968
Внутренний диаметр 75
Сторона установки передний мост
Наружный диаметр 1 [мм] 110
Наружный диаметр 2 [мм] 134
Вес [кг] 0,24
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS
Запчасть сальник ступицы 75x110/134x10/17 с кольцом АБС 33968 представлена по производителю FEBI с артикулом 33968. У данной детали есть аналоги с номерами: 33968, 01033904B, 9709970446, A9709970446, 22230105700. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы 75x110/134x10/17 с кольцом АБС 33968 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы 75x110/134x10/17 с кольцом ABS 33968 FEBI с артикулом 33968 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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