Наружный диаметр 1 [мм] 110 Наружный диаметр 2 [мм] 134 Вес [кг] 0,24 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS

Запчасть сальник ступицы 75x110/134x10/17 с кольцом АБС 33968 представлена по производителю FEBI с артикулом 33968. У данной детали есть аналоги с номерами: 33968, 01033904B, 9709970446, A9709970446, 22230105700. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы 75x110/134x10/17 с кольцом АБС 33968 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.