Длина [мм] 605 Количество присоединений 2 Диаметр точек крепления [мм] 26, 24 Высота подъема [мм] 352 Вес [кг] 7,075 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть цилиндр подъема кабины Премиум TR PR Керакс представлена по производителю FEBI с артикулом 33955. У данной детали есть аналоги с номерами: 33955, 676020, 5010316793, 079015. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр подъема кабины Премиум TR PR Керакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.