Длина [мм] 696 Наружный диаметр [мм] 55 Количество присоединений 2 Диаметр точек крепления [мм] 25, 26 Высота подъема [мм] 357 Вес [кг] 7,1 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть цилиндр Скания подъема кабины Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 33952. У данной детали есть аналоги с номерами: 33952, 300101, DHA33, CCR0002, 68490, 12365400A, CTC924. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр Скания подъема кабины Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.