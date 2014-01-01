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Цилиндр SCANIA подъема кабины FEBI артикул 33952 FEBI в Алматы

33952 FEBI Цилиндр SCANIA подъема кабины FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 33952
Наименование Цилиндр SCANIA подъема кабины FEBI
Размеры внешней резьбы сторона нагнетания M14 x 1,5
Размеры внешней резьбы сторона всасывания M12 x 1,5
Длина [мм] 696
Наружный диаметр [мм] 55
Количество присоединений 2
Диаметр точек крепления [мм] 25, 26
Высота подъема [мм] 357
Вес [кг] 7,1
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть цилиндр Скания подъема кабины Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 33952. У данной детали есть аналоги с номерами: 33952, 300101, DHA33, CCR0002, 68490, 12365400A, CTC924. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр Скания подъема кабины Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Цилиндр SCANIA подъема кабины FEBI FEBI с артикулом 33952 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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