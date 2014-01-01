|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|33952
|Наименование
|Цилиндр SCANIA подъема кабины FEBI
|Размеры внешней резьбы сторона нагнетания
|M14 x 1,5
|Размеры внешней резьбы сторона всасывания
|M12 x 1,5
|Длина [мм]
|696
|Наружный диаметр [мм]
|55
|Количество присоединений
|2
|Диаметр точек крепления [мм]
|25, 26
|Высота подъема [мм]
|357
|Вес [кг]
|7,1
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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