Длина [мм] 698 Наружный диаметр [мм] 50 Количество присоединений 2 Диаметр точек крепления [мм] 25, 35 Высота подъема [мм] 457 Вес [кг] 5,84 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть цилиндр Мерседес Актрос подъема кабиныFEBI представлена по производителю FEBI с артикулом 33951. У данной детали есть аналоги с номерами: 33951, 0025539205, 0025537805, 0025535905, 462159, 0025535905, 0025537805. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр Мерседес Актрос подъема кабиныFEBI на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.