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Маховик DAF CF85IV/XF95/105 ДВС MX артикул 33933 FEBI в Алматы

33933 FEBI Маховик DAF CF85IV/XF95/105 ДВС MX
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 33933
Наименование Маховик DAF CF85IV/XF95/105 ДВС MX
Внутренний диаметр ступицы [мм] 116,5
Число отверстий / засечек для БУД (блока управления дизелем) 54
Диаметр крепёжного отверстия ступицы [мм] 17,2
Наружный диаметр ступицы [мм] 165,0
Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы [мм] 140,0
Число крепёжных отверстий ступицы 12
Диаметр расп. крепёжных отв. нажимного диска сцепления [мм] 450
Внутренний диаметр рабочей поверхности [мм] 235,7
Наружный диаметр нажимного диска сцепления [мм] 476
Число крепёжных отверстий нажимного диска сцепления 12
Число зубцов 167
Вес [кг] 44,244
для оригинального номера 1697 674
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с зубчатым венцом маховика
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть маховик Даф CF85IV/XF 95/105 ДВС MX представлена по производителю FEBI с артикулом 33933. У данной детали есть аналоги с номерами: 33933, 1697674, 1672074, 060330XF1050, 051318, 10020500A, 540313. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия маховик Даф CF85IV/XF 95/105 ДВС MX на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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