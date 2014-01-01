Диаметр крепёжного отверстия ступицы [мм] 17,2 Наружный диаметр ступицы [мм] 165,0 Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы [мм] 140,0 Число крепёжных отверстий ступицы 12 Диаметр расп. крепёжных отв. нажимного диска сцепления [мм] 450 Внутренний диаметр рабочей поверхности [мм] 235,7 Наружный диаметр нажимного диска сцепления [мм] 476 Число крепёжных отверстий нажимного диска сцепления 12 Число зубцов 167 Вес [кг] 44,244 для оригинального номера 1697 674 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с зубчатым венцом маховика Соблюдать сервисную информацию

Запчасть маховик Даф CF85IV/XF 95/105 ДВС MX представлена по производителю FEBI с артикулом 33933. У данной детали есть аналоги с номерами: 33933, 1697674, 1672074, 060330XF1050, 051318, 10020500A, 540313. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия маховик Даф CF85IV/XF 95/105 ДВС MX на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.