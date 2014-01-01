|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|33933
|Наименование
|Маховик DAF CF85IV/XF95/105 ДВС MX
|Внутренний диаметр ступицы [мм]
|116,5
|Число отверстий / засечек для БУД (блока управления дизелем)
|54
|Диаметр крепёжного отверстия ступицы [мм]
|17,2
|Наружный диаметр ступицы [мм]
|165,0
|Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы [мм]
|140,0
|Число крепёжных отверстий ступицы
|12
|Диаметр расп. крепёжных отв. нажимного диска сцепления [мм]
|450
|Внутренний диаметр рабочей поверхности [мм]
|235,7
|Наружный диаметр нажимного диска сцепления [мм]
|476
|Число крепёжных отверстий нажимного диска сцепления
|12
|Число зубцов
|167
|Вес [кг]
|44,244
|для оригинального номера
|1697 674
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с зубчатым венцом маховика
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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