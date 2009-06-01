Размер внутренней резьбы M12 x 1,25 Качество / класс 8 Ширина зева гаечного ключа 17 Профиль головки болта Внешний шестигранник Колесное крепление Конический поясок F Материал сталь Поверхность оцинкованный Сторона установки передний мост, Задний мост Вес [кг] 0,03 Соблюдать сервисную информацию

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