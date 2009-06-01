|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|33925
|Наименование
|Гайка колеса DAEWOO Matiz (98-) FEBI
|Толщина [мм]
|23
|Наружный диаметр [мм]
|24
|Размер внутренней резьбы
|M12 x 1,25
|Качество / класс
|8
|Ширина зева гаечного ключа
|17
|Профиль головки болта
|Внешний шестигранник
|Колесное крепление
|Конический поясок F
|Материал
|сталь
|Поверхность
|оцинкованный
|Сторона установки
|передний мост, Задний мост
|Вес [кг]
|0,03
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
MATIZ (M200, M250)
0.8
2005.03 - 2013.12
CHEVROLET
MATIZ (M200, M250)
0.8 LPG
2005.03 - 2013.12
CHEVROLET
MATIZ (M200, M250)
1.0
2005.03 - 2013.12
CHEVROLET
MATIZ (M200, M250)
1.0
2005.03 - 2013.12
CHEVROLET
MATIZ (M200, M250)
1.0 LPG
2005.03 - 2013.12
CHEVROLET
SPARK
0.8
2009.06 - Выпускается
CHEVROLET
SPARK
1.0 SX
2009.06 - Выпускается
CHEVROLET
SPARK
1.0 SX
2009.06 - Выпускается
CHEVROLET
SPARK
1.0 SX
2009.06 - Выпускается
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