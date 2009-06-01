menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Гайка колеса DAEWOO Matiz (98-) FEBI артикул 33925 FEBI в Алматы

33925 FEBI Гайка колеса DAEWOO Matiz (98-) FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 33925
Наименование Гайка колеса DAEWOO Matiz (98-) FEBI
Толщина [мм] 23
Наружный диаметр [мм] 24
Размер внутренней резьбы M12 x 1,25
Качество / класс 8
Ширина зева гаечного ключа 17
Профиль головки болта Внешний шестигранник
Колесное крепление Конический поясок F
Материал сталь
Поверхность оцинкованный
Сторона установки передний мост, Задний мост
Вес [кг] 0,03
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть гайка колеса DAEWOO Matiz (98-) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 33925. У данной детали есть аналоги с номерами: 33925 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка колеса DAEWOO Matiz (98-) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

С этим товаром покупают...

FEBI 22263

Гайка

OSSCA 19517

ПРОКЛАДКА ПОД КАРБЮРАТОР / SEAT,VW GOLF-II,JETTA-I

ZEKKERT BE4111

Шпилька колесная, M12 x 1,25, L=38, D=12, Цинк

AMD AMDBER25

Р Р Р С Р Р Р Р Р С С С Р Р С С Р Р С Р Р Р Р Р№

GENERAL MOTORS 94501745

БОЛТ М12/BOLTHUBRR
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 2005.03 - 2013.12
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG 2005.03 - 2013.12
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 2005.03 - 2013.12
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 2005.03 - 2013.12
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG 2005.03 - 2013.12
CHEVROLET SPARK 0.8 2009.06 - Выпускается
CHEVROLET SPARK 1.0 SX 2009.06 - Выпускается
CHEVROLET SPARK 1.0 SX 2009.06 - Выпускается
CHEVROLET SPARK 1.0 SX 2009.06 - Выпускается

Если хотите купить Гайка колеса DAEWOO Matiz (98-) FEBI FEBI с артикулом 33925 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0