Наружный диаметр [мм] 78 Размер внутренней резьбы M16 x 1,5 Вес [кг] 0,29

Запчасть фильтр воздушный турбокомпрессора Ивеко Курсор представлена по производителю FEBI с артикулом 33771. У данной детали есть аналоги с номерами: 2996238, 50014004, 500339085, 758100, AF4611, C777, E602L. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр воздушный турбокомпрессора Ивеко Курсор, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.