|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|33703
|Наименование
|Наконечник поперечной рулевой тяги
|парные номера артикулов
|33702
|Длина [мм]
|168
|Ширина [мм]
|40
|Толщина [мм]
|70
|Размер внутренней резьбы
|M16 x 1,5
|Размер наружной резьбы
|M14 x 1,5
|Ширина зева гаечного ключа
|22
|Сторона установки
|передний мост слева
|Вес [кг]
|0,86
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с контргайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
3.5 (639.811, 639.813, 639.815)
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.0 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.0 4-matic (639.713)
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,...
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,...
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713)
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713)
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815)
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815)
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
110 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
111 CDI (639.601, 639.603)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
113 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
116 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
120 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
122 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
126 (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
E-CELL (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
109 CDI 4x4 (639.701)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
109 CDI (639.701, 639.703)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
110 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
113 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
115 CDI 4x4 (639.701, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
116 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
120 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
122 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
126 (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
E-CELL (639.703)
2012.03 - Выпускается
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