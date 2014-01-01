|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|33672
|Наименование
|33672F_кольцо уплотнительное!\Audi 80/100/200/A4/A6/A8 76-05, Skoda Octavia 97-11, VW, Seat
|Толщина [мм]
|2,5
|Внутренний диаметр
|13
|Наружный диаметр [мм]
|18
|Вес [кг]
|0,001
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 33672F_кольцо уплотнительное!\Audi 80/100/200/A4/A6/A8 76-05, Skoda Octavia 97-11, VW, Seat FEBI с артикулом 33672 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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