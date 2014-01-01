Наружный диаметр [мм] 54,83 Вес [кг] 0,06

Запчасть патрубок Мерседес Актрос Аксор Атего 2 системы охлаждения Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 33651. У данной детали есть аналоги с номерами: 01105017, 33651, 463299, 9062030615, A9062030615, BK8700773. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок Мерседес Актрос Аксор Атего 2 системы охлаждения Феби, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.