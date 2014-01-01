|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|33651
|Наименование
|Патрубок MERCEDES Actros,Axor,Atego 2 системы охлаждения FEBI
|Толщина [мм]
|32,97
|Внутренний диаметр
|45,95
|Наружный диаметр [мм]
|54,83
|Вес [кг]
|0,06
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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