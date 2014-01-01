|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|33505
|Наименование
|Кабель электрический (тягач прицеп - дополнительный) 6+1 L=4,0 м, с пластик. штекерами, ф40 мм
|Внутренний диаметр
|19
|Наружный диаметр [мм]
|37
|DIN / ISO
|3731
|Напряжение [В]
|24
|Количество присоединений
|7
|Количество витков
|44
|Материал
|Полиуретан
|Рабочая длина [м]
|4
|Вес [кг]
|0,884
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|со штекером
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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