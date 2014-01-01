DIN / ISO 3731 Напряжение [В] 24 Количество присоединений 7 Количество витков 44 Материал Полиуретан Рабочая длина [м] 4 Вес [кг] 0,884 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 со штекером

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