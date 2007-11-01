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Гайка колеса TOYOTA LEXUS M14x1.5 h=46.5 ключ 22мм FEBI артикул 33497 FEBI в Алматы

33497 FEBI Гайка колеса TOYOTA LEXUS M14x1.5 h=46.5 ключ 22мм FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 33497
Наименование Гайка колеса TOYOTA LEXUS M14x1.5 h=46.5 ключ 22мм FEBI
Колесные диски для легкометаллического диска
Толщина [мм] 46,5
Наружный диаметр [мм] 36
Размер внутренней резьбы M14 x 1,5
Качество / класс 8
Ширина зева гаечного ключа 22
Профиль головки болта Внешний шестигранник
Гаечно-болтовая конструкция Колпачковая гайка, с предохранительной шайбой
Колесное крепление Цилиндрический поясок
Материал сталь
Поверхность хромированный
Сторона установки передний мост, Задний мост
Вес [кг] 0,125
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
LEXUS LX (_J2_) 450d (VDJ201) 2007.11 - Выпускается
LEXUS LX (_J2_) 570 (URJ201) 2007.11 - Выпускается
LEXUS LX (_J2_) 570 (URJ201) 2007.11 - Выпускается
LEXUS LX (_J2_) 570 (URJ201) 2007.11 - Выпускается
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200) 2012.01 - Выпускается
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200) 2012.01 - Выпускается
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200) 2012.01 - Выпускается
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200) 2012.01 - Выпускается
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200_) 2012.01 - Выпускается
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D V8 (VDJ200) 2012.01 - Выпускается
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.6 V8 (URJ202) 2012.01 - Выпускается
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.6 V8 (_URJ202W_) 2012.01 - Выпускается
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) 2012.01 - Выпускается
TOYOTA SEQUOIA (_K6_) 4.7 4WD (UCK65_) 2007.11 - 2014.04
TOYOTA SEQUOIA (_K6_) 4.7 (UCK60_) 2007.11 - 2014.04
TOYOTA SEQUOIA (_K6_) 5.7 4WD (USK65_) 2007.11 - 2014.04
TOYOTA SEQUOIA (_K6_) 5.7 (USK60_) 2007.11 - 2014.04
TOYOTA TUNDRA Пикап (_K5_, _K6_) 4.0 (GSK50_) 2006.11 - Выпускается
TOYOTA TUNDRA Пикап (_K5_, _K6_) 4.6 (UPK51) 2006.11 - Выпускается
TOYOTA TUNDRA Пикап (_K5_, _K6_) 4.7 4WD (UCK50_, UCK51_, UCK52_, UCK55_, UCK56_, UCK57_) 2006.11 - Выпускается
TOYOTA TUNDRA Пикап (_K5_, _K6_) 4.7 (UCK50_, UCK51_, UCK52_, UCK55_, UCK56_, UCK57_) 2006.11 - Выпускается
TOYOTA TUNDRA Пикап (_K5_, _K6_) 5.7 4WD (USK56_, USK57_, USK55_, USK75_) 2006.11 - Выпускается
TOYOTA TUNDRA Пикап (_K5_, _K6_) 5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_) 2006.11 - Выпускается

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