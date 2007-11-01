|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|33497
|Наименование
|Гайка колеса TOYOTA LEXUS M14x1.5 h=46.5 ключ 22мм FEBI
|Колесные диски
|для легкометаллического диска
|Толщина [мм]
|46,5
|Наружный диаметр [мм]
|36
|Размер внутренней резьбы
|M14 x 1,5
|Качество / класс
|8
|Ширина зева гаечного ключа
|22
|Профиль головки болта
|Внешний шестигранник
|Гаечно-болтовая конструкция
|Колпачковая гайка, с предохранительной шайбой
|Колесное крепление
|Цилиндрический поясок
|Материал
|сталь
|Поверхность
|хромированный
|Сторона установки
|передний мост, Задний мост
|Вес [кг]
|0,125
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LEXUS
LX (_J2_)
450d (VDJ201)
2007.11 - Выпускается
LEXUS
LX (_J2_)
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4.5 D4-D (VDJ200)
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4.5 D4-D (VDJ200)
2012.01 - Выпускается
TOYOTA
LAND CRUISER 200 (_J2_)
4.5 D4-D (VDJ200)
2012.01 - Выпускается
TOYOTA
LAND CRUISER 200 (_J2_)
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TOYOTA
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SEQUOIA (_K6_)
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SEQUOIA (_K6_)
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TUNDRA Пикап (_K5_, _K6_)
4.0 (GSK50_)
2006.11 - Выпускается
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TUNDRA Пикап (_K5_, _K6_)
4.6 (UPK51)
2006.11 - Выпускается
TOYOTA
TUNDRA Пикап (_K5_, _K6_)
4.7 4WD (UCK50_, UCK51_, UCK52_, UCK55_, UCK56_, UCK57_)
2006.11 - Выпускается
TOYOTA
TUNDRA Пикап (_K5_, _K6_)
4.7 (UCK50_, UCK51_, UCK52_, UCK55_, UCK56_, UCK57_)
2006.11 - Выпускается
TOYOTA
TUNDRA Пикап (_K5_, _K6_)
5.7 4WD (USK56_, USK57_, USK55_, USK75_)
2006.11 - Выпускается
TOYOTA
TUNDRA Пикап (_K5_, _K6_)
5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_)
2006.11 - Выпускается
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