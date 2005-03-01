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Опора, стабилизатор артикул 33383 FEBI в Алматы

33383 FEBI Опора, стабилизатор
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 33383
Наименование Опора, стабилизатор
Длина [мм] 79
Ширина [мм] 49
Толщина [мм] 73
Внутренний диаметр 25,5
Материал EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,180

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2005.03 - 2008.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 2005.03 - 2008.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li 2005.03 - 2008.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d 2005.03 - 2008.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d 2005.03 - 2008.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li 2005.03 - 2008.08

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