|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|33383
|Наименование
|Опора, стабилизатор
|Длина [мм]
|79
|Ширина [мм]
|49
|Толщина [мм]
|73
|Внутренний диаметр
|25,5
|Материал
|EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,180
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
7 (E65, E66, E67)
730 i, Li
2005.03 - 2008.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
730 Ld
2005.03 - 2008.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
740 i, Li
2005.03 - 2008.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
745 d
2005.03 - 2008.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
745 d
2005.03 - 2008.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
750 i, Li
2005.03 - 2008.08
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