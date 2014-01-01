|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|33196
|Наименование
|Насос водяной RENAULT Premium,Mack,Midlum FEBI
|Материал крыльчатки водяного насоса
|Серый чугун
|Материал прокладки
|резина/металл
|Количество канавок
|2
|Материал
|Серый чугун
|Число крыльев
|6
|Вес [кг]
|6,3
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с уплотнениями
|Ременной шкив
|с ремённым шкивом
|для оригинального номера
|74 22 485 206
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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