Количество канавок 2 Материал Серый чугун Число крыльев 6 Вес [кг] 6,3 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями Ременной шкив с ремённым шкивом для оригинального номера 74 22 485 206 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть насос водяной Рено Премиум Mack Мидлум Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 33196. У данной детали есть аналоги с номерами: 33196, 630003, 630012, 78200104, 78200113, 5001837288, 5001865041. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос водяной Рено Премиум Mack Мидлум Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.