|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|33175
|Наименование
|Помпа Ман Тгл Тгм двигатель D0836LOH40-65
|Материал крыльчатки водяного насоса
|полимерный материал
|Материал
|алюминий
|Число крыльев
|8
|Вес [кг]
|2,880
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с прокладкой
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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