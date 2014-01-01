Число крыльев 8 Вес [кг] 2,880 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой Соблюдать сервисную информацию

Если вы хотите купить помпа Ман Тгл Тгм двигатель D0836LOH40-65, просто позвоните нам! Применяется на MAN TGL, MAN TGM. С двигателями D0836. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 33175. У данной детали есть аналоги с номерами: 022000083001, 03092300A, 100574, 12342200004, 316022, 51065006587, 51065006651. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI.