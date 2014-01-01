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Помпа Ман Тгл Тгм двигатель D0836LOH40-65 артикул 33175 FEBI в Алматы

33175 FEBI Помпа Ман Тгл Тгм двигатель D0836LOH40-65
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 33175
Наименование Помпа Ман Тгл Тгм двигатель D0836LOH40-65
Материал крыльчатки водяного насоса полимерный материал
Материал алюминий
Число крыльев 8
Вес [кг] 2,880
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой
Соблюдать сервисную информацию
Если вы хотите купить помпа Ман Тгл Тгм двигатель D0836LOH40-65, просто позвоните нам! Применяется на MAN TGL, MAN TGM. С двигателями D0836. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 33175. У данной детали есть аналоги с номерами: 022000083001, 03092300A, 100574, 12342200004, 316022, 51065006587, 51065006651. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Помпа Ман Тгл Тгм двигатель D0836LOH40-65 FEBI с артикулом 33175 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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