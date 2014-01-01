Толщина [мм] 55 Вес [кг] 2,8 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть ремкомплект водяного насоса длина: 226 mm ширина: 188 mm высота или толщина: 55 mm представлена по производителю FEBI с артикулом 33173. У данной детали есть аналоги с номерами: 33173 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект водяного насоса длина: 226 mm ширина: 188 mm высота или толщина: 55 mm на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.