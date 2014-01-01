|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|33173
|Наименование
|РМК водяного насоса длина: 226 mm ширина: 188 mm высота или толщина: 55 mm
|Длина [мм]
|226
|Ширина [мм]
|188
|Толщина [мм]
|55
|Вес [кг]
|2,8
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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