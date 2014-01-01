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Насос водяной DAF F95,85CF,95XF FEBI артикул 33172 FEBI в Алматы

33172 FEBI Насос водяной DAF F95,85CF,95XF FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 33172
Наименование Насос водяной DAF F95,85CF,95XF FEBI
Материал крыльчатки водяного насоса Серый чугун
Материал Серый чугун
Число крыльев 7
Вес [кг] 10,9
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть насос водяной Даф F95 85CF 95XF Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 33172. У данной детали есть аналоги с номерами: 33172, 10015000A, BK5147711WP, BK5147722WP, 201609XF095, 0683225, 0683225A. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос водяной Даф F95 85CF 95XF Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Насос водяной DAF F95,85CF,95XF FEBI FEBI с артикулом 33172 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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