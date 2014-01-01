Число крыльев 7 Вес [кг] 10,9 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой Соблюдать сервисную информацию

Запчасть насос водяной Даф F95 85CF 95XF Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 33172. У данной детали есть аналоги с номерами: 33172, 10015000A, BK5147711WP, BK5147722WP, 201609XF095, 0683225, 0683225A. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос водяной Даф F95 85CF 95XF Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.