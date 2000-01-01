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Сальник ступицы задней MAN F2000 TGM TGA TGS TGX с ABS размеры 139x175/205x16.3 артикул 33147 FEBI в Алматы

33147 FEBI Сальник ступицы задней MAN F2000 TGM TGA TGS TGX с ABS размеры 139x175/205x16.3
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 33147
Наименование Сальник ступицы задней MAN F2000 TGM TGA TGS TGX с ABS размеры 139x175/205x16.3
Толщина [мм] 16,3
Внутренний диаметр 139
Наружный диаметр [мм] 175, 205
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Число зубцов 100
Сторона установки Задняя ось двусторонне
Вес [кг] 0,490
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS
Запчасть сальник ступицы задней МАН ф2000 ТГМ ТГА ТГС ТГХ с АБС размеры 139x175/205x16.3 представлена по производителю FEBI с артикулом 33147. Применяется на MAN TGA, MAN TGS, MAN TGX, Ман Тга, Ман Тгс, Ман Тгх, MAN F2000, Ман Ф2000, Ман Командор, Ман 3 серии, Ман 4 серии, MAN TGL, Ман Тгл, MAN TGM, Ман Тгм. У данной детали есть аналоги с номерами: 12019683, 12019683B, 33147, 360112, 457300, 81965036000. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник ступицы задней МАН ф2000 ТГМ ТГА ТГС ТГХ с АБС размеры 139x175/205x16.3, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы задней MAN F2000 TGM TGA TGS TGX с ABS размеры 139x175/205x16.3 FEBI с артикулом 33147 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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