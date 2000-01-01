Наружный диаметр [мм] 175, 205 Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) Число зубцов 100 Сторона установки Задняя ось двусторонне Вес [кг] 0,490 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS

Запчасть сальник ступицы задней МАН ф2000 ТГМ ТГА ТГС ТГХ с АБС размеры 139x175/205x16.3 представлена по производителю FEBI с артикулом 33147. Применяется на MAN TGA, MAN TGS, MAN TGX, Ман Тга, Ман Тгс, Ман Тгх, MAN F2000, Ман Ф2000, Ман Командор, Ман 3 серии, Ман 4 серии, MAN TGL, Ман Тгл, MAN TGM, Ман Тгм. У данной детали есть аналоги с номерами: 12019683, 12019683B, 33147, 360112, 457300, 81965036000. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник ступицы задней МАН ф2000 ТГМ ТГА ТГС ТГХ с АБС размеры 139x175/205x16.3, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.