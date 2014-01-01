Наружный диаметр [мм] 105 Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) Сторона установки Задний мост Вес [кг] 0,15

Запчасть сальник МАН хвостовика редуктора заднего моста (72x105x13) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 33141. У данной детали есть аналоги с номерами: 33141, 0209970647, 0119976847, 0139974947, 0109973746, 06562790362. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник МАН хвостовика редуктора заднего моста (72x105x13) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.