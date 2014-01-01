|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|33107
|Наименование
|Гайка {x50}
|Толщина [мм]
|10,5
|Размер внутренней резьбы
|M12 x 1,25
|Качество / класс
|10.8
|Ширина зева гаечного ключа
|18
|DIN / ISO
|8673 10
|Вес [кг]
|0,02
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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