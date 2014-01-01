|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|33045
|Наименование
|Комплект цели привода распредвала
|Цепной привод
|Симплекс, Цепь замкнутая
|Размеры цепи привода распредвала
|G53RT
|Количество звеньев цепи
|148
|Вес [кг]
|2,100
|для оригинального номера
|06 36 177
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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