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Комплект цели привода распредвала артикул 33045 FEBI в Алматы

33045 FEBI Комплект цели привода распредвала
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 33045
Наименование Комплект цели привода распредвала
Цепной привод Симплекс, Цепь замкнутая
Размеры цепи привода распредвала G53RT
Количество звеньев цепи 148
Вес [кг] 2,100
для оригинального номера 06 36 177
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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