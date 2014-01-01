Толщина [мм] 42 Размер наружной резьбы M12 x 1,5 Высота подъема [мм] 231 Вес [кг] 4,00 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть цилиндр подъема кабины представлена по производителю FEBI с артикулом 33031. У данной детали есть аналоги с номерами: 33031, 0015533505, 0015531605, 0015539505, 0015531705, BK7803228, 461352. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр подъема кабины на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.