|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|33031
|Наименование
|Цилиндр подъема кабины
|Длина [мм]
|659, 890
|Ширина [мм]
|87
|Толщина [мм]
|42
|Размер наружной резьбы
|M12 x 1,5
|Высота подъема [мм]
|231
|Вес [кг]
|4,00
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Цилиндр подъема кабины FEBI с артикулом 33031 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита